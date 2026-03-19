Росавиация продлила рекомендации о запрете на рейсы в Израиль и Иран

Росавиация продлила рекомендации о запрете на выполнение полетов в Израиль и Иран авиакомпаниями из РФ, сообщила пресс-служба ведомства. Полеты с использованием воздушного пространства для этих стран приостановлены до 23:59 мск 26 марта.

Полеты российских эксплуатантов воздушного транспорта в эти страны, использование их воздушного пространства для транзитных полетов приостановлено до 23:59 мск 27 марта 2026 года, — сказано в сообщении.

Ведомство порекомендовало компаниям пользоваться воздушным пространством других государств при выполнении рейсов в страны Персидского залива.

Ранее российские авиакомпании начали выполнять рейсы в страны Персидского залива по измененным маршрутам после закрытия воздушного пространства Ираном и Израилем. В Министерстве транспорта РФ подчеркнули, что меры являются вынужденными и направлены на обеспечение безопасности полетов.

Между тем КСИР объявил об ударах по ряду стратегически значимых объектов на территории Израиля. По данным военных, атакам подвергся, помимо прочего, аэропорт имени Бен-Гуриона в столице еврейского государства Тель-Авиве.