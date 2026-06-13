Водители временно не могут пользоваться Крымским мостом Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно запретили

Проезд по Крымскому мосту для автомобильного транспорта временно закрыт, сообщается в аккаунтах в социальных сетях, посвященных оперативной ситуации на подходах к мосту. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал, что силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку украинских беспилотников.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в публикации.

О сроках возобновления движения пока не сообщается. Водителей призывают не покидать транспортные средства без указаний сотрудников безопасности.

Ранее депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев в разговоре с NEWS.ru назвал планы Запада на Крым безосновательными фантазиями. По его мнению, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес, призывавший Украину добиться контроля над Крымом, атаковав Крымский мост, должен пересмотреть последствия своей риторики. Ведь Генштаб РФ, изучая подобные словесные выпады, всегда должен иметь в виду, что отставной американский военачальник проживает в Германии, во Франкфурте-на-Майне, поблизости от знаменитого Железного моста.