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13 июня 2026 в 04:00

Отказ от алкоголя, многомиллионные долги, ислам: как живет Сергей Романович

Сергей Романович Сергей Романович Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Актер Сергей Романович прославился благодаря роли в сериале «Чернобыль: зона отчуждения». Что известно о его личной жизни, чем он занимается сейчас?

Чем прославился Романович

Сергей Романович появился на свет 16 июля 1992 года в Томске. Его кинодебют состоялся в 2009 году. Тогда он сыграл молодого Юру Шатунова в фильме «Ласковый май».

В 2010 году Романович стал студентом Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова.

Он также снимался в таких проектах, как «Побег», «Матч», «Кухня», «Склифосовский», «Побег-2», «Чернобыль: Зона отчуждения», «Метод», «Экипаж», «Лачуга должника» и других. В его фильмографии на сегодняшний день около 30 работ.

Что известно о личной жизни Романовича

Сергей Романович состоял в браке с веб-дизайнером Александрой Головковой до 2016 года.

«Видимо, пришло время. Это всегда совокупность причин. Не бывает, что люди разводятся только из-за чего-то одного. Я думаю, что на тот момент я был слишком категоричен, эгоистичен и вообще слаб духовно как мужчина. Но если смотреть глобально, просто наши миссии в этом союзе подошли к концу, каждый пошел своей дорогой. Все просто. Разводились мирно и осознанно. Я благодарен этому опыту», — говорил он про развод.

В 2020 году популярный артист объявил о том, что стал отцом. Его спутницей жизни стала русская девушка, которая, как и он, приняла ислам. В своем личном блоге Романович нечасто показывает свою жену, но регулярно публикует видео, где слышен ее голос на фоне.

Романович принял ислам в 20 лет. Это повлекло за собой трудности в карьере, поскольку ему необходимо было согласовывать роли с правилами его религии.

«Кстати, приняв ислам, я стал тщательно выбирать роли: теперь отказываюсь от фильмов, если в кадре нужно делать что-то чуждое для мусульманина. Никаких поцелуев на экране, например. Из-за таких требований у меня даже был период безденежья, когда я отказался сразу от пяти проектов. Пришлось уехать в Томск и жить на деньги, которые зарабатывала жена», — вспоминал он.

Романович рассказал, что принял ислам после разговора с братом своего лучшего друга Шамиля. Их споры о религии привели актера к тому, что он изучил Коран и сборники хадисов, чтобы глубже понять эту тему.

Недавно актер рассказал подписчикам о своем отношении к вредным привычкам и многолетнем отказе от алкоголя. По словам Романовича, он уже 13 лет полностью воздерживается от употребления спиртного и осознанно выбирает путь трезвости.

Актер считает, что вредные привычки часто служат способом убежать от реальности и накопившихся проблем. Вместо этого он старается находить другие способы справляться с трудностями.

«Человек, который имеет какие-то вредные привычки, начинает от реальности — неудобной, болезненной — закрываться. Вместо того, чтобы решать проблему, скатывается либо в бытовой алкоголизм… Я стараюсь не бежать от реальности, а задать себе вопрос: что я могу с этим сделать? И начать делать», — сказал Романович.

По его словам, он не старался избегать сложных ситуаций, а активно решал их.

Что Романович рассказывал о своих долгах

Сергей Романович честно рассказал о своих многомиллионных долгах. У актера, известного по роли в сериале «Ольга», накопилось 30 млн рублей задолженности. Он сообщил, что сейчас активно работает над погашением кредитов и ипотечных займов.

Каждый месяц он тратит около 450 тысяч рублей на их погашение.

«Головняков где-то под 30 млн», — рассказал артист на премии «Ника».

Артист дал важный совет для тех, кто попал в похожую ситуацию.

«Каждому дается по мере его сил. Мне писали люди, у которых долгов на 200 миллионов рублей. Главное — не впадать в тревогу. Я стараюсь быть в уме», — признался Сергей.

Романович сейчас старается сократить свои расходы. Его занятость на съемках не позволяет полностью покрывать все затраты. Когда-то он считался одним из самых многообещающих молодых актеров. Однако в какой-то момент он отказался от славы и успешной кинокарьеры, а в 2024 году вновь вернулся к актерскому ремеслу.

В январе 2026 года Сергей Романович признался, что потерял из-за мошенников 20 млн рублей. Знаменитость получил от злоумышленников предложение «выгодно инвестировать»

«Это была история с инвестициями. Собирались люди, проекты, и потом, короче, куча мошенников. Как [певицу Ларису] Долину меня кинули», — пожаловался он.

Чем сейчас занимается Романович

В 2026 году Сергей Романович задействован в двух проектах: «Адвокаты» — драма и комедия, где он играет Колю, главного героя, и «Вор в загоне» — комедия и криминал, где актер воплощает образ Артема.

В 2025 году Романович исполнил главную роль в комедии «Хутор». В этом сериале он сыграл предприимчивого финансового коуча, который скрывается в лесу вместе с Гошей Куценко.

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