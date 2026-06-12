Слухи об инсульте, сбитая пенсионерка, слова об СВО: как живет Буйнов

В Сети вновь появились слухи о проблемах со здоровьем народного артиста России Александра Буйнова. Что об этом известно, какие последние новости выходили о певце?

Что известно о здоровье Буйнова

11 июня СМИ писали, что Буйнов перенес микроинсульт и не заметил этого. По данным источников, 76-летний певец пришел к врачам с жалобами на скачки давления и общую слабость.

Отмечалось, что в середине мая артиста якобы госпитализировали и обследовали в неврологическом отделении, у него диагностировали повторный инфаркт мозга неизвестной давности малого глубинного типа. Такое состояние называют микроинсультом — около 70% пациентов переносят его на ногах, не обращая внимания на симптомы. По информации инсайдера, артист от больничного листа отказался — его выписали через неделю, рекомендовали больше отдыхать и ограничить физические нагрузки.

Сам певец опроверг слухи об инсульте. Он признался, что не понимает, откуда берутся такие новости. В качестве примера он упомянул свою регулярную сдачу крови. По его словам, если он посещает эту процедуру, кто-то может ошибочно считать это признаком болезни.

«Я не знаю, кто это делает. Например, мне нужно сдать кровь. Если я прихожу на сдачу крови, значит, может быть, там отмечают. А я это делаю раз в полтора-два месяца. Так просто надо. Я уже лет 20 или 25 это делаю. Значит, кому-то это надо (распускать слухи об ухудшении здоровья. — NEWS.ru). Кто-то питается моей кровью и придумывает разные болячки», — заявил певец.

Слухи о проблемах со здоровьем Буйнова возникали не впервые. В ноябре прошлого года сообщалось, что артисту запретили находиться на солнце из-за онкологического заболевания. По данным источника, противоопухолевая терапия может вызывать серьезные кожные реакции, поэтому для 75-летнего певца крайне важно соблюдать строгий режим.

Буйнов уже долгое время борется с онкологией. Сам артист не давал комментариев по поводу ограничений. В марте 2025-го года Буйнов выразил мнение, что его онкологическое заболевание является наказанием свыше. Артист пояснил, что в прошлом предавал женщин и приносил несчастье людям, поэтому Бог наказал его.

Буйнов успешно справился с онкологическим заболеванием более двух десятилетий назад. В 2011 году он достиг ремиссии. Певец продолжает следовать рекомендациям врачей для поддержания здоровья. Несмотря на болезнь, он не оставил творческую деятельность и регулярно выступает на сцене.

Как Буйнов попал в ДТП

В прошлом году Буйнов стал участником аварии. ДТП произошло 26 февраля в Наро-Фоминском округе Московской области. Артист, находившийся за рулем внедорожника Lexus LX 570, пересекал пешеходный переход. В результате аварии 61-летняя женщина получила травмы, включая разрыв связок, и была доставлена в больницу.

В своем Telegram-канале Буйнов извинился за ДТП и пообещал пострадавшей всю необходимую помощь. Он также поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции и медиков, которые оперативно прибыли на место аварии.

Директор артиста Сергей Пудовкин заявил, что певец хотел оказать пенсионерке первую помощь на месте происшествия, так как «имеет медицинское образование». Также, с его слов, Буйнов предложил лично госпитализировать женщину.

Что известно о политической позиции Буйнова

Александр Буйнов — член партии «Единая Россия». Из-за поддержки военной операции он попал под украинские санкции. Музыкант утверждал, что предвидел события СВО.

«Я не чувствовал страха. Но я чувствовал, что это случится. С 2014 года шли боевые действия против Донецка и Луганска. Это все однажды обрушится — украинская идеология, ведь ложь обрушивается с большой пылью. Тогда всплывет правда», — рассказывал Буйнов.

Певец выразил поддержку ДНР и ЛНР еще до начала специальной военной операции. В 2017 году он впервые побывал в Донецке и заявил, что после увиденного больше не поедет на Украину.

В мае 2022 года Буйнов поздравил ДНР с Днем Республики. В своем Telegram-канале артист обратился к главе региона Денису Пушилину.

«Денис Владимирович, поздравляю вас с Днем Донецкой Народной Республики! Россия с вами! Восемь лет мир не замечал обстрелов мирных граждан Донецка и Луганска — сегодня „заметили“. Спецоперация — не война, война — это блицкриг с ковровыми бомбардировками (как всегда делают американцы). Когда наступит мир, коллективный Запад все-таки „через не могу“ узнает правду, но мы вынуждены пройти через кровь. Сила в правде! С Праздником ДНР и с Днем Великой Победы!» — написал он.

В декабре 2023 года Буйнов рассказал, что отправляет бойцам на передовую музыкальные инструменты, которые покупает за свой счет. Тогда же он выразил уверенность, что СВО закончится полной победой России.

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