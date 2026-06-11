Известный российский певец перенес микроинсульт и не заметил этого Mash: певец Буйнов перенес микроинсульт и не заметил этого

Telegram-канал Mash передает, что певец Александр Буйнов перенес микроинсульт и не заметил этого. По данным канала, 76-летний певец пришел к врачам с жалобами на скачки давления и общую слабость.

Mash сообщает, что в середине мая артиста госпитализировали и обследовали в неврологическом отделении, у него диагностировали повторный инфаркт мозга неизвестной давности малого глубинного типа. Такое состояние называют микроинсультом — около 70% пациентов переносят его на ногах, не обращая внимания на симптомы. По информации канала, артист от больничного листа отказался — его выписали через неделю, рекомендовали больше отдыхать и ограничить физические нагрузки.

Ранее мать актрисы Юлии Пересильд Ирина Владимировна была госпитализирована в Москве после того, как у нее случился инфаркт. По предварительным данным, 64-летней Ирине Владимировне была оказана экстренная медицинская помощь.

Также невролог Татьяна Хребтова предупредила, что инсульт редко случается совершенно внезапно, так как ему часто предшествует транзиторная ишемическая атака (ТИА). По ее словам, ТИА характеризуется временным нарушением кровотока в каком-либо участке мозга из-за закупорки или спазма сосуда мелким тромбом, симптоматически напоминающим инсульт.