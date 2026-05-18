Mash узнал об экстренной госпитализации матери актрисы Пересильд

Telegram-канал Mash передает, что мать актрисы Юлии Пересильд экстренно госпитализировали в Москве. По предварительным данным, у 64-летней Ирины Владимировны случился инфаркт, когда она была дома.

В материале сказано, что женщину забрала скорая помощь. Ирина Пересильд родом из Пскова, ранее она работала в детском саду.

Ранее сообщалось, что Юлия Пересильд не стала отговаривать 16-летнюю дочь Анну от досрочного завершения учебы в школе и поступления в вуз. По ее словам, Анну ожидала бы высокая учебная нагрузка, включая занятия с несколькими репетиторами ежедневно.

Однако позже Юлия Пересильд опровергла соответствующие слухи. В частности, звезда фильма «Вызов» возмутилась из-за растиражированной прессой ложной информации о личной жизни ее несовершеннолетней дочери.

Также актриса Евгения Осипова, известная по сериалу «Доярка из Хацапетовки», рассказала в эфире программы «Ты не поверишь!», что ее уволили из Театра комедии после госпитализации с подозрением на микроинсульт. По словам артистки, несколько месяцев назад накануне вечернего спектакля она почувствовала резкое ухудшение самочувствия и ее экстренно увезли в больницу.