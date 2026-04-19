19 апреля 2026 в 12:25

Звезду «Доярки из Хацапетовки» уволили из театра после микроинсульта

Евгения Осипова заявила об увольнении из Театра комедии после микроинсульта

Актриса Евгения Осипова Актриса Евгения Осипова Фото: Екатерина Чеснокова /РИА Новости
Актриса Евгения Осипова, известная по сериалу «Доярка из Хацапетовки», рассказала в эфире программы «Ты не поверишь!», что ее уволили из Театра комедии после госпитализации с подозрением на микроинсульт. По словам артистки, несколько месяцев назад накануне вечернего спектакля она почувствовала резкое ухудшение самочувствия и ее экстренно увезли в больницу.

Мне вызвали скорую, у меня очень высокое давление. Спектакль отменяют. <...> [Со стороны театра] ни одного сообщения не было. Ни «как ты себя чувствуешь», ни «что происходит» — ничего, — пояснила Осипова.

Спустя несколько дней вместо пожеланий здоровья актриса получила от руководства СМС-уведомление: «Ты у нас больше не работаешь». В театре заявили, что она якобы сорвала спектакль из-за алкогольного опьянения, однако сама Осипова эти обвинения категорически отвергла.

