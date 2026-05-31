Поразили диверсантов ВСУ и отбили атаку дронов: успехи ВС РФ к утру 31 мая

Экипаж бронетранспортера БТР-82А успешно уничтожил диверсионную группу ВСУ, отбил ответную дроновую атаку и вернулся в район базирования. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 31 мая?

Поразили диверсантов ВСУ и отбили атаку дронов

Как рассказал ТАСС наводчик БТР-82А 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Камаз, им поступила задача уничтожить диверсионно-разведывательную группу ВСУ, которая выдвигается в сторону наших позиций.

«Мы выехали на точку отработки, отработали. Противник потерял более четырех человек живой силы. Противнику, видимо, стало обидно, что он потерял свою диверсионно-разведывательную группу, и боевики отправили за нами FPV-дроны, пять штук. Мы благополучно отбились от этой атаки, выполнили задачу и вернулись на свою точку базирования», — сказал морпех.

Уничтожили четыре пункта и до 20 солдат ВСУ под Сумами и Харьковом

Ночью расчеты ТОС-1А «Солнцепек» группировки «Север» уничтожили четыре опорных пункта и до 20 солдат ВСУ в Харьковской области и на территории Сумской области, сообщило ТАСС со ссылкой на группировку войск.

«В ходе выполнения боевых задач расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1А группировки войск „Север“ за ночь выполнили четыре огневые задачи, нанеся удар по опорным пунктам и скоплению живой силы ВСУ. В результате нанесенных огневых ударов были уничтожены четыре опорных пункта противника и до 20 солдат ВСУ», — рассказали в группировке.

Ликвидировали пункты управления дронами ВСУ у Запорожья

В российском военном ведомстве сообщили, что расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Гиацинт-С» группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления беспилотной авиацией ВСУ в Запорожской области.

«Разведывательный расчет БПЛА обнаружил замаскированные пункты управления беспилотной авиацией ВСУ в Запорожской области. Координаты выявленных объектов были переданы артиллерийским подразделениям группировки войск „Восток“. Расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С5 „Гиацинт-С“ по заданным координатам нанесли огневое поражение противнику. В результате попаданий пункты управления и оборудование связи уничтожены вместе с находившимися на позициях расчетами дронов», — информировали в МО.

Там подчеркнули, что огонь артиллерии и подтверждение поражения целей противника осуществлялись непрерывно с помощью штатных отечественных систем связи и управления. Уничтожение командных пунктов беспилотной авиации противника значительно снизило возможности ВСУ в разведке и обороне на участке специальной военной операции.

Формируют буферную зону на Днепропетровщине

Установив контроль над Новоподгородным Днепропетровской области, ВС РФ открывают новый участок для ведения боев и формируют буферную зону на границе с ДНР. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«С освобождением Новоподгородного наши военнослужащие открыли новый участок местности для продвижения и формирования буферной зоны на стыке Днепропетровской области и Донецкой Народной Республики», — сказал он.

По словам Марочко, российские бойцы развивают успех на упомянутом направлении.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

