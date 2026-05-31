Слив интимного видео, долги по алиментам, Украина: как живет Гогунский

Звезда «Универа» Виталий Гогунский вновь оказался в центре скандала после того, как в сеть утекло его интимное видео. Что об этом известно, как сложилась личная жизнь актера?

Кто слил интимное видео Гогунского

LIFE.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash сообщает, что в Москве задержали Кристину Лекси — бывшую девушку Паши Техника. По данным издания, заявление на нее в полицию написал актер Виталий Гогунский.

«Причиной стали слитые в Сеть интимные кадры с ее вечеринки. Гогунский столкнулся с волной хейта от близких и коллег после публикации видео. В заявлении он указал, что Лекси выложила материалы без его согласия, и осудил ее за взрослый контент, который она якобы продает несовершеннолетним в закрытом Telegram-канале», — говорится в публикации.

Как пишет издание, очевидцы той вечеринки утверждают, что среди гостей мелькала и балерина Анастасия Волочкова, также пришедшая в ярость из-за утекших роликов, но до стражей порядка не дошла.

Как сложилась личная жизнь Гогунского

Виталий Гогунский встречался с моделью Ириной Маирко. В 2010 году у них родилась дочь Милана, которая сейчас известна как певица и блогер Milana Star. Их отношения завершились в 2013 году. Тогда же актер женился на Анне Жюсталь, но через два года их брак распался.

В 2017 году Гогунский вновь сошелся с Маирко и женился на ней. В 2019 году пара объявила о расставании. Артист признавался, что не платит алименты бывшей жене.

«Много женщин, которые попали в сложную ситуацию, которым не платят алименты. Но это не мой случай. Я оставил все, оставил им бизнес, который приносит пассивный доход, квартиру в центре Москвы стоимостью 20 млн рублей», — объяснил свою позицию Гогунский в интервью Алене Жигаловой.

Дочь Гогунского заявила, что отец не поддерживал ее в карьере.

В августе прошлого года артист признался, что в его жизни появилась новая муза. Он уточнил, что возлюбленная сама связалась с ним после его интервью со скандальными высказываниями о девушках. Тогда Гогунский заявил, что «женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении», а в противном случае должна «идти в сад».

«Сейчас у меня появилась муза. Умная девушка сразу нашла возможность встретиться со мной и показать, что женщина всегда в хорошем настроении перед тем, кто для нее в приоритете», — отметил он.

За что Гогунский получил срок на Украине

В июне 2024 года Служба безопасности Украины завела уголовное дело против Виталия Гогунского за его публичные высказывания в поддержку России. В июле того же года Винницкий городской суд заочно приговорил актера к 12 годам лишения свободы.

Кроме того, суд постановил конфисковать имущество Гогунского и взыскать с него в пользу Украины $380 в качестве расходов за проведенную экспертизу.

Гогунский выступает за проведение спецоперации. Актер навещал госпитали, где восстанавливаются участники СВО, и выступал с концертами в поддержку военных.

Артист не был на Украине с 2014 года. Его мать проживает в России, а отец остался на родине. По словам Гогунского, его родственник стал «жертвой информационной пропаганды».

