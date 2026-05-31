Власти Ростовской области озвучили последствия атаки БПЛА

В поселке Матвеев Курган Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников повреждены аптека, два магазина, автомобиль и газовая труба, подача газа перекрыта. Кроме того, из-за падения обломков дрона произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия, рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Хранилище, по его словам, обеспечивало сельхозпроизводителей. Жители близлежащих частных домов эвакуированы в целях безопасности, им ничего не угрожает. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что с 08:00 до 20:00 по московскому времени 30 мая дежурные средства противовоздушной обороны сбили 19 беспилотников украинского производства. Минобороны РФ в мессенджере МАКС написало, что ПВО перехватила и уничтожила дроны над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областями и Республикой Крым.