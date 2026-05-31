ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 05:54

Власти Ростовской области озвучили последствия атаки БПЛА

ВСУ повредили магазин, газовую трубу и топливное хранилище в Ростовской области

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В поселке Матвеев Курган Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников повреждены аптека, два магазина, автомобиль и газовая труба, подача газа перекрыта. Кроме того, из-за падения обломков дрона произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия, рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Хранилище, по его словам, обеспечивало сельхозпроизводителей. Жители близлежащих частных домов эвакуированы в целях безопасности, им ничего не угрожает. Информации о пострадавших пока не поступало.

Сегодня ночью в результате вражеской воздушной атаки в Матвеево-Курганском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия, обеспечивающего сельхозтоваропроизводителей, — указал Слюсарь.

Ранее сообщалось, что с 08:00 до 20:00 по московскому времени 30 мая дежурные средства противовоздушной обороны сбили 19 беспилотников украинского производства. Минобороны РФ в мессенджере МАКС написало, что ПВО перехватила и уничтожила дроны над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областями и Республикой Крым.

Регионы
Ростовская область
атаки ВСУ
последствия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.