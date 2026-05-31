В Госдуме предложили новые стимулы для отказа россиян от курения Депутат Леонов: скидки и налоговые льготы помогут россиянам бросить курить

Усилить мотивацию граждан к отказу от курения можно с помощью налоговых льгот и других преимуществ, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР). По его словам, такие меры могут стимулировать людей вести здоровый образ жизни.

По мнению парламентария, для активного отказа от курения необходимо разрабатывать конкретные стимулы. Например, предоставление дополнительных оплачиваемых дней для прохождения диспансеризации, скидки на санаторные путевки и налоговые льготы.

Сергей Леонов подчеркнул, что в данной сфере следует избегать запретительных подходов. Вместо этого, по его словам, отказ от вредных привычек должен приносить человеку ощутимую выгоду, что послужит искренней мотивацией к оздоровлению. Парламентарий отметил, что некоторые государственные и коммерческие структуры уже используют подобные практики.

Поэтому нам необходимы стимулы на государственном уровне, чтобы как можно больше людей бросали курить и были здоровыми, — резюмировал он.

Ранее психолог Никита Иванов рассказал, что бросать курить надо с правильным психологическим настроем, тогда процесс будет идти легче. По его словам, обязательно нужно поменять привычные ритуалы, связанные с курением, и выработать новые. Почувствовав желание закурить, можно постараться ощутить, где оно отзывается в теле, и сказать себе, что это тяга, рекомендовал эксперт.