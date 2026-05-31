«Убить их всех»: китайские дроны получили алгоритм тотального уничтожения

Китайские ученые разработали боевой алгоритм HG-STR «убить их всех» для беспилотников, который позволяет уничтожать все вражеские цели автономно, даже при потере связи и ограниченном обзоре, сообщает South China Morning Post. Его создала исследовательская группа под руководством доцента Школы космонавтики Северо-Западного политехнического университета в Сиане, Чжан Дуна.

Этот алгоритм, как утверждается, впервые способен обеспечить стопроцентную эффективность уничтожения целей в условиях современного конфликта. В отличие от традиционных систем, которые рассматривают все кластеры данных как один тип информации, новый механизм строит «гетерогенный граф», маркируя каждый объект его истинным значением — будь то дружественный дрон, зона поиска или вражеская цель. Это позволяет рою БПЛА мгновенно определять, кому оказать помощь, а кого отслеживать.

Алгоритм HG-STR принимает решения за 6,6 миллисекунды, что значительно быстрее, чем традиционные системы. Имитационные испытания подтвердили, что HG-STR достиг 100% эффективности против враждебных целей, даже тех, что находились вне прямой видимости аппаратов.

