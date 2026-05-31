31 мая 2026 в 04:48

«Убить их всех»: китайские дроны получили алгоритм тотального уничтожения

SCMP: китайские дроны научили уничтожать противника без связи и вслепую

Рой дронов Рой дронов Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Китайские ученые разработали боевой алгоритм HG-STR «убить их всех» для беспилотников, который позволяет уничтожать все вражеские цели автономно, даже при потере связи и ограниченном обзоре, сообщает South China Morning Post. Его создала исследовательская группа под руководством доцента Школы космонавтики Северо-Западного политехнического университета в Сиане, Чжан Дуна.

Этот алгоритм, как утверждается, впервые способен обеспечить стопроцентную эффективность уничтожения целей в условиях современного конфликта. В отличие от традиционных систем, которые рассматривают все кластеры данных как один тип информации, новый механизм строит «гетерогенный граф», маркируя каждый объект его истинным значением — будь то дружественный дрон, зона поиска или вражеская цель. Это позволяет рою БПЛА мгновенно определять, кому оказать помощь, а кого отслеживать.

Алгоритм HG-STR принимает решения за 6,6 миллисекунды, что значительно быстрее, чем традиционные системы. Имитационные испытания подтвердили, что HG-STR достиг 100% эффективности против враждебных целей, даже тех, что находились вне прямой видимости аппаратов.

Ранее сообщалось, что американский стартап Foundation Future Industries планирует отправить на Украину новую партию гуманоидных роботов после испытаний их ранней версии в условиях, приближенных к боевым. В компании рассчитывают, что опыт, полученный на Украине, поможет в дальнейшем сотрудничестве с Вооруженными силами США.

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

