Ядовитый морской монстр напал на 10-летнего мальчика на Мальдивах

Португальский кораблик напал на 10-летнего российского мальчика на Мальдивах

Португальский кораблик Фото: Steve Trewhella/FLPA/Global Look Press
Ядовитая медуза вида португальский кораблик напала на 10-летнего российского мальчика на Мальдивах, пишет Telegram-канал SHOT. По его информации, ребенок отдыхал на островах вместе с мамой, когда во время купания был ужален морской обитательницей.

Канал пишет, что мать школьника довольно быстро сориентировалась, вывела сына из воды и нашла цитрус, чтобы обработать место укуса. В результате единственным последствием для ребенка оказался заметный ожог на спине. Сейчас мальчику обрабатывают рану специальными мазями.

Ранее побережье в районе Сан-Франциско в США полностью покрылось копошащимся ковром из синих морских обитателей. Прибывшие на место специалисты выяснили, что на суше оказались колонии гидроидов под названием парусницы, или велеллы. Эти существа приходятся близкими родственниками медузам.

До этого представитель входящего в Российский союз туриндустрии туроператора Валерия Мильченко рассказывала, что туристы могут наткнуться на медуз во время отдыха у побережья Индии, в курортных зонах Египта, в Индонезии и у берегов Сицилии. Она добавила, что они есть и в Черном море.

