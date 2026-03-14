Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 марта 2026 в 10:10

Россиянам рассказали, где можно встретить медуз

РИА Новости: медузы встречаются у берегов Индии, Египта и в Черном море

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Туристы могут наткнуться на медуз во время отдыха у побережья Индии, в курортных зонах Египта, в Индонезии и у берегов Сицилии, заявила РИА Новости представитель входящего в Российский союз туриндустрии туроператора Валерия Мильченко. Она добавила, что они есть и в Черном море.

Медузы встречаются в разных регионах мира и, как правило, появляются сезонно. Их можно наблюдать, например, у побережья Индии, в курортных зонах Египта, а также в Индонезии и у берегов Сицилии, — сказала Мильченко.

По словам Мильченко, в Индии медузы встречаются преимущественно с декабря по май, в Египте — с середины марта до начала мая. В Индонезии их появление характерно для периода с июля по сентябрь, а у берегов Сицилии количество медуз увеличивается, когда море хорошо прогреется. Эксперт напомнила, что при поражении медузой важно сразу принять антигистаминный препарат и обратиться за врачебной помощью.

До этого группа российских туристов пострадала от массового нашествия медуз во время дайвинга на Мальдивах. Инцидент произошел в месте обитания тигровых акул, куда из-за сильных волн прибило огромное количество мелких жалящих медуз. В результате погружения отдыхающие получили серьезные ожоги, следы от которых не проходили в течение месяца.

туристы
медузы
Россия
Черное море
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.