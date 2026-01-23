Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 11:49

Российских туристов на Мальдивах атаковали медузы

Отдых на Мальдивах кончился для группы российских дайверов атакой медуз

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Группа российских туристов пострадала от массового нашествия медуз во время дайвинга на Мальдивах, сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел в месте обитания тигровых акул, куда из-за сильных волн прибило огромное количество мелких жалящих организмов.

В результате погружения отдыхающие получили серьезные ожоги, следы от которых не проходили в течение месяца. Наиболее тяжелая реакция развилась у одной из туристок после контакта с медузой, ужалившей ее в область ключицы. У девушки началась острая аллергия с сильным кашлем, покраснением кожи и слезотечением, из-за чего ее пришлось экстренно госпитализировать.

После медицинского вмешательства и укола состояние пострадавшей стабилизировалось, и на следующий день она смогла вернуться к обычному режиму. Дайверы также нашли у себя на теле странные черные точки на месте заживающих ожогов. Они предполагают, что в коже могли остаться микроскопические фрагменты щупалец, продолжающие выделять токсины. Туристы сообщили, что болезненные ощущения исчезли через несколько дней, но следы не сходили еще долгое время.

Ранее россияне пострадали от нападения медуз во время отдыха на Пхукете. Одна из пострадавших рассказала изданию, что во время плавания почувствовала, будто ее обвила змея, и в ту же секунду кожу пронзило диким жжением.

Мальдивы
россияне
туристы
медузы
дайверы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отец пропавшего подростка отверг связь похищения с его бизнесом
Директор Юрия Антонова раскрыл правду о прекращении концертов
«Пьяная мать — горе семье»: Слава опубликовала смелое видео
Американист назвал неочевидный способ давления США на Украину
Испанский клуб выгоняет российского футболиста Захаряна
В московском ЖК за сутки убили семь собак
Резкая оттепель идет на Москву, февраль будет жарким? Прогноз погоды
Власти Пензы раскрыли новые детали о пожаре на нефтебазе
Подавший сигнал бедствия самолет Azur Air успешно приземлился
Названа причина сигнала бедствия следовавшего из Пхукета в Барнаул самолета
Полиция начала рейды после гибели покупателя в ТРК «Сити Молл»
«Остались только Эмираты»: в Совфеде объяснили смену переговорной площадки
«Проверяли всех»: Зорин об аресте звезды турецкого кино Ямана
Королевская семья Британии: новости, кто разбил сердце Эндрю
Сроки против бюджета: что сегодня важнее для инвестора
Психолог объяснила феномен синдрома послепраздничной адаптации у детей
Успенская учинила скандал на борту самолета
Стало известно, зачем США представили Путину нового участника переговоров
Трамп выступил с заявлением о предстоящих переговорах США, России и Украины
Медведчук подвел печальные для Киева итоги форума в Давосе
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.