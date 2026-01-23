Российских туристов на Мальдивах атаковали медузы

Группа российских туристов пострадала от массового нашествия медуз во время дайвинга на Мальдивах, сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел в месте обитания тигровых акул, куда из-за сильных волн прибило огромное количество мелких жалящих организмов.

В результате погружения отдыхающие получили серьезные ожоги, следы от которых не проходили в течение месяца. Наиболее тяжелая реакция развилась у одной из туристок после контакта с медузой, ужалившей ее в область ключицы. У девушки началась острая аллергия с сильным кашлем, покраснением кожи и слезотечением, из-за чего ее пришлось экстренно госпитализировать.

После медицинского вмешательства и укола состояние пострадавшей стабилизировалось, и на следующий день она смогла вернуться к обычному режиму. Дайверы также нашли у себя на теле странные черные точки на месте заживающих ожогов. Они предполагают, что в коже могли остаться микроскопические фрагменты щупалец, продолжающие выделять токсины. Туристы сообщили, что болезненные ощущения исчезли через несколько дней, но следы не сходили еще долгое время.

Ранее россияне пострадали от нападения медуз во время отдыха на Пхукете. Одна из пострадавших рассказала изданию, что во время плавания почувствовала, будто ее обвила змея, и в ту же секунду кожу пронзило диким жжением.