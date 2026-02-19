Экипаж вертолета спас группу дайверов от 4,5-метровой акулы-людоеда В Австралии спасатели с вертолета предупредили дайверов о приближении акулы

У побережья Западной Австралии экипаж вертолета спас двух дайверов, которым угрожала огромная белая акула, также известная как акула-людоед, сообщил портал Need To Know. Хищник длиной около 4,5 метра находился всего в 10 метрах от ничего не подозревавших людей и медленно приближался к ним.

Инцидент произошел утром 15 февраля в районе мыса Натуралист. Спасатели вертолета службы Westpac Life Saver, совершавшие плановый облет, заметили акулу и немедленно включили сирену, чтобы привлечь внимание дайверов. Услышав сигнал, те выбрались из воды, пересели на гидроциклы и покинули опасный район.

По данным издания, в Австралии в последнее время наблюдается рост агрессии акул. Только в январе в штате Новый Южный Уэльс за три дня — с 18 по 20 января — зафиксировали четыре нападения хищников на людей.

Ранее у берегов Антарктиды впервые в истории зафиксировано появление акулы. Уникальную находку сделала группа австралийских исследователей в районе Южных Шетландских островов.

До этого необычный экземпляр акулы-няньки с редкой золотистой окраской и белыми глазами попал в поле зрения ученых. Подробное научное описание этого вида появилось лишь недавно, хотя сама встреча произошла еще в 2024 году. Местный рыбак Хуан Пабло выловил рыбу у побережья Коста-Рики. Ловля велась рядом с национальным парком Тортугеро на глубине 37 метров. Мужчина был поражен необычным видом добычи, чья окраска напоминала спелое манго.