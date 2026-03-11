Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 18:56

Востоковед описал последствия наземной операции США в Иране

Политолог Ибрагимов: США ждет «кровавая баня» в случае наземной операции в Иране

Фото: Shutterstock/FOTODOM
США в случае наземной операции в Иране ждут катастрофические последствия, выразил мнение в интервью NEWS.ru политолог, специалист по Ближнему Востоку Фархад Ибрагимов. По его словам, высадка войск обернется для американской армии самым страшным кошмаром в ее истории.

Что касается высадки войск — в теории возможно все. Но если американцы пойдут на этот шаг, они столкнутся с самыми кровавыми последствиями за всю историю своей агрессии. Их ждет Вьетнам и Перл-Харбор, помноженные на пять, — заявил Ибрагимов.

Политолог отметил, что характер предполагаемых боевых действий будет принципиально иным, чем в предыдущих кампаниях США. По его словам, иранская сторона настроена крайне решительно и не намерена соблюдать традиционные правила ведения войны.

Американских солдат в Иране в плен брать не будут — их будут расстреливать самым жесточайшим образом. Начнется «кровавая баня», какой свет не видал. Иранцы говорят об этом с восторгом: для них это дело чести — пролить кровь американских солдат. Это ужасно, но это реальность XXI века, — заключил политолог.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что война с Ираном закончится уже скоро. По его словам, в Исламской республике уже нет целей, которые были бы интересны Вашингтону, а Штаты и Израиль идут на опережение и уже нанесли больше ущерба, чем предполагали.

