«100 метров в секунду»: Иран собирается применить новый вид ракет

Иран может применить новый вид ракет для ответных ударов в ближайшие дни, заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Али Фадави. По его словам, снаряды запускаются из-под воды, а их скорость составляет около 100 метров в секунду, передает иранская гостелерадиокомпания.

У нас есть ракеты, которые запускаются из-под воды, и их скорость составляет 100 метров в секунду, возможно, в ближайшие дни мы их применим, — заявил Фадави.

Ранее местная телерадиокомпания IRIB заявила, что атаки КСИР на объекты США и Израиля в ночь на 11 марта были самыми мощными с начала эскалации. Удары продолжались более трех часов, ракеты запускались непрерывно. Были уничтожены военные объекты в Хайфе и Бир-Якубе, а также спутниковый коммуникационный центр на юге Тель-Авива.

До этого главы группы советников командования КСИР Али Фадафи заявлял журналистам, что Белый дом уже хочет прекращения боевых действий на Ближнем Востоке. По его словам, США стремятся к прекращению огня с 10 марта из-за ожесточенного сопротивления Ирана.