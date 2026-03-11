Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 10:53

В Иране назвали самыми мощными последние атаки на объекты США и Израиля

IRIB: ночные атаки КСИР на объекты США стали самыми мощными с начала эскалации

Иранский военный корабль запускает ракету Иранский военный корабль запускает ракету Фото: Ebrahim Norouzi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Ночные атаки Корпуса стражей Исламской революции на объекты США и Израиля были самыми мощными с начала эскалации, сообщила местная телерадиокомпания IRIB. По информации военных, удары продолжались более трех часов, ракеты запускались непрерывно.

В КСИР отметили, что в результате ударов были уничтожены военные объекты в Хайфе и Бир-Якубе, спутниковый коммуникационный центр на юге Тель-Авива. Кроме того, иранские военные поразили американские объекты в иракском Эрбиле и штаб-квартиру Пятого военно-морского флота Соединенных Штатов.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что атаки со стороны США и Израиля могут привести к подрыву мирового порядка и глобальной безопасности. Глава государства призвал международное сообщество обратить внимание на причины, спровоцировавшую войну в регионе.

Тем временем политический аналитик Павел Шипилин выразил мнение, что Вашингтон сохраняет за собой возможность в любой момент остановить текущую военную операцию против Ирана, не признавая это стратегическим поражением. Эксперт убежден, что Пентагон может позволить себе взять паузу и возобновить боевые действия спустя годы, действуя по отработанному сценарию до достижения своих целей.

