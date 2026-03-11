Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 11:59

Иран вернулся к технологиям Первой мировой войны для общения с союзниками

«ВО»: Иран активировал номерные радиостанции для передачи шифров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Власти Ирана активировали номерные радиостанции, которые используются для передачи зашифрованных сообщений в близлежащие регионы, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель». Данная технология использовалась в Первую мировую войну. Она работает на основе коротких волн, принадлежность которых к той или иной станции нельзя подтвердить.

Как уточнил канал, в качестве шифров передают наборы чисел, слов или букв. Их зачитывает диктор или синтезированный компьютером голос. Как правило, технологию используют для связи с подпольными агентами.

Выбор в пользу таких радиостанций объясняется их уникальной надежностью и неуязвимостью для современных методов радиоэлектронной борьбы. В отличие от интернета или сотовой связи, этот способ передачи не оставляет «цифрового следа» и не требует демаскирующих протоколов. Использование одноразовых шифров делает перехват таких сообщений практически невозможным, а минимальные требования к аппаратуре превращают простую радиостанцию в идеальный инструмент разведки.

Ранее в США признали, что убийство верховного лидера Али Хаменеи не смогло разрушить политическую систему в Иране. Газета The New York Times со ссылкой на своими источники заявила, что боеспособностьТегерана, по мнению Вашингтона, так и не была подорвана.

