Савельев назвал долю отечественных самолетов в авиапарке России к 2030 году

Савельев назвал долю отечественных самолетов в авиапарке России к 2030 году Савельев: 50% самолетов в авиапарке РФ к 2030 году должны быть отечественными

По меньшей мере 50% самолетов в авиапарке России к 2030 году должны быть отечественными, заявил вице-премьер Виталий Савельев. По его словам, которые приводит Telegram-канал Минтранса, авиакомпании РФ в 2025 году перевезли 108,9 млн пассажиров.

К 2030 году необходимо довести долю отечественных самолетов в парке перевозчиков до 50%, — говорится в сообщении.

Ранее глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что почти 60 тыс. пассажиров перевезли из ближневосточных стран российские и зарубежные перевозчики. Статистика учитывает промежуток времени со 2 по 11 марта. Уточняется, что всего было выполнено уже 284 рейса.

До этого S7 Group, Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве. Стороны ориентируются на начало поставок серийных самолетов Ту-214 с 2029 года.

В конце января ОАК и и индийская HAL заключили соглашение о лицензионном производстве российских самолетов SJ 100. Торжественная церемония подписания документа состоялась в рамках международной выставки Wings India 2026.