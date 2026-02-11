Зимняя Олимпиада — 2026
Минтранс намерен направить 65 млрд рублей на поддержку РЖД

Минтранс планирует изыскать 65 млрд рублей бюджетных средств для поддержки РЖД, заявил на итоговом заседании правления госкомпании вице-премьер России Виталий Савельев. Он напомнил, что годовой план по погрузке установлен на уровне не менее 1 млрд 132 млн тонн, РЖД не достигли запланированного показателя, сообщает ТАСС.

Отмечу, что за январь план уже не исполнен и необходимо направить все усилия коллектива РЖД как минимум на выполнение плановых заданий. Минтранс взял на себя обязательство изыскать 65 млрд рублей бюджетных средств для поддержки РЖД. Это значит, что перед компанией стоит задача наращивать объемы погрузки сверх плана, — сказал Савельев.

Ранее сообщалось, что РЖД готовятся продать свои офисные помещения в башнях Moscow Towers в деловом центре «Москва-Сити» за 220 млрд рублей. Торги могут быть объявлены уже в феврале–марте. Компания купила эти площади в 2024 году, но теперь готова их продать. Вырученные деньги планируется направить на погашение долгов РЖД.

До этого стало известно, что РЖД намерена продать 49% федеральной грузовой компании (ФГК) за 44 млрд рублей. Таким образом компания намерена улучшить свое финансовое положение. Цена может быть скорректирована по итогам 2025 года и с учетом прогнозов. В РЖД не комментировали информацию. В настоящее время, по данным издания, ФГК занимает второе место среди российских ж/д операторов и управляет парком из 134,3 тыс. единиц подвижного состава.

