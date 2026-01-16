Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 09:42

РЖД выставила на продажу Федеральную грузовую компанию

РЖД намерена продать половину Федеральной грузовой компании за 44 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
ОАО РЖД намерена продать 49% федеральной грузовой компании (ФГК) за 44 млрд рублей, передает «Коммерсант». Таким образом компания намерена улучшить совей финансовое положение. Цена может быть скорректирована по итогам 2025 года и с учетом прогнозов. В РЖД отказались от комментариев.

В настоящее время, по данным издания, ФГК занимает второе место среди российских ж/д операторов и управляет парком из 134,3 тыс. единиц подвижного состава. Однако в январе–сентябре 2025 года погрузка компании сократилась на 30,3% в годовом выражении (до 54,3 млн тонн), тогда как в среднем у топ-30 операторов спад составил 6,9%. По итогам 2024 года выручка ФГК выросла на 10% (до 126,98 млрд рублей), но чистая прибыль снизилась на 2,8% (до 46,97 млрд рублей).

Ранее появилась информация, что РЖД купили более 250 электровозов и свыше 140 тепловозов в 2025 году. Основную часть локомотивов направили в эксплуатационные депо Сибири и Дальнего Востока, а также на Северо-Запад России. Помимо этого, серьезное усиление получил грузовой сектор.

