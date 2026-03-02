Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 11:05

Аэрофлот предоставляет полную информацию пассажирам отмененных рейсов в ОАЭ

Фото: Алексей Переславцев/пресс-служба ПАО «Аэрофлот»
Подписывайтесь на нас в MAX

«Аэрофлот» опровергает недостоверную информацию, распространяемую рядом Telegram-каналов о том, что пассажирам отмененных рейсов в/из ОАЭ не направлены подтверждающие письма.

Авиакомпания обращает внимание, что при отмене рейса каждому пассажиру на электронный адрес, указанный в бронировании, сразу же направляется письмо-уведомление об отмене рейса на русском и английском языках. Кроме этого, информация дублируется через SMS-рассылку. Это обычная процедура авиакомпании.

По сообщению пресс-службы «Аэрофлота» в канале MAX, контакт-центр и представительство авиакомпании в ОАЭ работают в круглосуточном режиме. По запросам пассажиров отмененных рейсов предоставляется вся необходимая информация.

В связи с продлением временных ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ до 12:30 3 марта (11:30 по московскому времени) Аэрофлот вынужденно отменил рейсы в/из Дубай и Абу-Даби с вылетом до снятия ограничений.

Пассажирам отмененных рейсов «Аэрофлота» предоставляется возможность переоформления билетов на ближайшие даты с учетом наличия свободных мест или оформление вынужденного возврата. Информирование пассажиров осуществляется по контактам, указанным в бронировании.

Сообщается, что в случае снятия ограничений до указанного времени, «Аэрофлот» незамедлительно приступит к выполнению рейсов.

В сложившихся условиях массовой отмены рейсов всех авиакомпаний в/из ОАЭ «Аэрофлот» уже к 1 марта разместил в гостиницах в Дубае и Абу-Даби 790 пассажиров.

Аэрофлот
компании
пассажиры
авиаперелеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Собчак вышла на связь после смерти Джабраилова
Посольство ответило на вопрос про погибших россиян в Израиле
Дата-центр Amazon попал под раздачу из-за эскалации на Ближнем Востоке
Трамп заявил, что Иран дважды пытался ликвидировать его
Покончил с собой в отеле: чем известен бизнесмен Джабраилов
Иран не выходит на связь с МАГАТЭ
В Кувейте сообщили о поражении нескольких американских самолетов
На Западе раскрыли цели иранских ударов
«Заплатит высокую цену»: Израиль обозначил цель для ликвидации
Священник перечислил необходимые ограничения во время поста
Аэропорт Абу-Даби открыл регистрацию на рейсы в Москву и другие направления
Моргенштерна будут судить в России
Россия категорически осудила нападение Израиля и США на Иран
Умар Джабраилов говорил о мучениях в рехабе в последнем интервью
Европейская страна задумала присоединиться к атаке на Иран
Стало известно, какой раритетный пистолет хранил у себя Умар Джабраилов
Психолог рассказала, что лучше подарить женщине на 8 Марта
В Иране подсчитали количество жертв военной агрессии США и Израиля
Актер Ягодин рассказал о последних днях Николая Коляды
Украинский беспилотник ударил по больнице в ЛНР
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.