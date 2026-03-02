Аэрофлот предоставляет полную информацию пассажирам отмененных рейсов в ОАЭ

«Аэрофлот» опровергает недостоверную информацию, распространяемую рядом Telegram-каналов о том, что пассажирам отмененных рейсов в/из ОАЭ не направлены подтверждающие письма.

Авиакомпания обращает внимание, что при отмене рейса каждому пассажиру на электронный адрес, указанный в бронировании, сразу же направляется письмо-уведомление об отмене рейса на русском и английском языках. Кроме этого, информация дублируется через SMS-рассылку. Это обычная процедура авиакомпании.

По сообщению пресс-службы «Аэрофлота» в канале MAX, контакт-центр и представительство авиакомпании в ОАЭ работают в круглосуточном режиме. По запросам пассажиров отмененных рейсов предоставляется вся необходимая информация.

В связи с продлением временных ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ до 12:30 3 марта (11:30 по московскому времени) Аэрофлот вынужденно отменил рейсы в/из Дубай и Абу-Даби с вылетом до снятия ограничений.

Пассажирам отмененных рейсов «Аэрофлота» предоставляется возможность переоформления билетов на ближайшие даты с учетом наличия свободных мест или оформление вынужденного возврата. Информирование пассажиров осуществляется по контактам, указанным в бронировании.

Сообщается, что в случае снятия ограничений до указанного времени, «Аэрофлот» незамедлительно приступит к выполнению рейсов.

В сложившихся условиях массовой отмены рейсов всех авиакомпаний в/из ОАЭ «Аэрофлот» уже к 1 марта разместил в гостиницах в Дубае и Абу-Даби 790 пассажиров.