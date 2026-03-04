Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 10:37

Туристов из России не пустили на рейс Emirates из-за гражданства

Компания Emirates отказала 15 россиянам в посадке на рейс с Мальдив в Дубай

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российские туристы не смогли вылететь рейсом Emirates с Мальдив в Дубай из-за своего гражданства, сообщает Telegram-канал SHOT. Представители авиаперевозчика в аэропорту Мале заявили, что на борт допустят только подданных Объединенных Арабских Эмиратов, отказав остальным даже при наличии свободных мест без каких-либо объяснений.

Оставшиеся на Мальдивах россияне вынуждены самостоятельно искать жилье, при этом внутрь терминала их не пускают под предлогом, что они мешают проходу других пассажиров. Туристы оказались в затруднительном положении на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее в пресс-службе «Аэрофлота» сообщили об отправке 4 марта двух дополнительных рейсов из Дубая для пассажиров, чьи вылеты были отменены из-за ближневосточного кризиса. Борт SU525D отправится в Москву в 16:55 по местному времени, а рейс SU769D вылетит в Краснодар в 09:00 с промежуточной посадкой в Анталье для дозаправки.

Кроме того, очевидец Кирилл Аксенов заявил, что авиаперевозчики Объединенных Арабских Эмиратов прекратили контакт с пассажирами, оказавшимися заблокированными в Дубае. По его словам, туроператор не располагает сведениями о доступных ближайших рейсах.

