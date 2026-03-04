Россиянам пообещали полный возврат средств за туры в ОАЭ РСТ: россияне получили право полного возврата средств за туры в ОАЭ

Туристы из России получили право полного возврата средств за приобретенные туры в ближневосточные страны, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии, гендиректор юридического агентства «Персона грата» Георгий Мохов. Речь идет об Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, Бахрейне, Катаре и Саудовской Аравии, передает ТАСС.

Статья 14 закона «Об основах туристской деятельности» указывает на обязанность возврата полной стоимости турпродукта в том случае, если уполномоченными федеральными органами власти подтверждена опасность угрозы жизни и здоровью в определенных странах, — сказал Мохов.

Он уточнил, что туроператор и клиент могут договориться без расторжения соглашения. Речь может идти как о переносе даты путешествия на более позднее время, так и о замене направления с зачетом уже оплаченной суммы.

Ранее россиянам, выселенным из отелей в Объединенных Арабских Эмиратах, пришлось спать прямо на парковке. На опубликованных кадрах видно, в каких условиях ночуют туристы. Многие постояльцы получили уведомления с требованием покинуть отели, несмотря на воздушную опасность.