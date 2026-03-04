Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 09:46

Россиянам пообещали полный возврат средств за туры в ОАЭ

РСТ: россияне получили право полного возврата средств за туры в ОАЭ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Туристы из России получили право полного возврата средств за приобретенные туры в ближневосточные страны, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии, гендиректор юридического агентства «Персона грата» Георгий Мохов. Речь идет об Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, Бахрейне, Катаре и Саудовской Аравии, передает ТАСС.

Статья 14 закона «Об основах туристской деятельности» указывает на обязанность возврата полной стоимости турпродукта в том случае, если уполномоченными федеральными органами власти подтверждена опасность угрозы жизни и здоровью в определенных странах, — сказал Мохов.

Он уточнил, что туроператор и клиент могут договориться без расторжения соглашения. Речь может идти как о переносе даты путешествия на более позднее время, так и о замене направления с зачетом уже оплаченной суммы.

Ранее россиянам, выселенным из отелей в Объединенных Арабских Эмиратах, пришлось спать прямо на парковке. На опубликованных кадрах видно, в каких условиях ночуют туристы. Многие постояльцы получили уведомления с требованием покинуть отели, несмотря на воздушную опасность.

РСТ
туризм
туристы
россияне
Ближний Восток
ОАЭ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд назначил многомиллионный штраф разработчику Escape from Tarkov
Овчинский: в Капотне завершили строительство дома по программе реновации
Бдительные молодые люди помогли предотвратить теракты в российском регионе
Власти России утвердили ГОСТ на маникюр и педикюр
В России высказались о новом экзамене для допуска к ОГЭ
В Минобороны Израиля назвали безоговорочную цель для ликвидации
В США подсчитали, на сколько хватит ракет к Patriot в войне с Ираном
Украинские БПЛА «перевели» школьников в Чувашии на дистант
Театр Маяковского отменил спектакль из-за звезды «Обыкновенного чуда»
Участницу польского террористического движения задержали в Москве
Россиянам пообещали полный возврат средств за туры в ОАЭ
Иркутская людоедка взялась за ногти
УВКБ ООН переводит сотрудников из Ирана и Афганистана в Ливан и Сирию
«Волнение видно»: Бурляев оценил работу Ефремова в спектакле Михалкова
Бурляев назвал основную причину, по которой Михалков дал работу Ефремову
Названы дата и время церемонии прощания с верховным лидером Ирана
Иранские военные обрушили более 40 ракет на объекты США и Израиля
Озвучены последствия атаки украинской «Бабы-яги» в Брянской области
Пропавшего на неделю российского подростка нашли
Россиянам рассказали о самых ярких кометах и созвездиях в марте
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.