Турэксперт заявила о росте цен на зарубежный отдых этой весной Тревел-блогер Ансталь заявила о скачке цен на зарубежный отдых этой весной

Стоимость зарубежного отдыха нынешней весной растет на фоне ближневосточного противостояния, заявила NEWS.ru тревел-блогер, основатель и руководитель одного из туристических агентств Наталия Ансталь. По ее словам, вполне возможно, что цены продолжат увеличиваться и в дальнейшем.

Неделя отдыха на Мальдивах на двоих обойдется не менее чем в 320 тыс. рублей. Стоимость семи ночей в Таиланд начинается от 230 тыс., Китай и Шри-Ланка находятся примерно в том же ценовом диапазоне, — сообщила Ансталь.

По ее словам, весенний отдых в Египте, который пока не втянут в ближневосточный военный конфликт, окажется заметно дешевле: средний ценник здесь — порядка 150 тыс. рублей, при этом можно найти варианты бюджетнее, многое зависит от класса рассматриваемого отеля, а также от уровня питания.

Как сообщал NEWS.ru, стоимость туров в Танзанию и Занзибар, как правило, выше: за неделю отдыха на двоих нужно заплатить порядка 350 тыс. рублей, а за 10 дней на Маврикии придется выложить не менее 400 тыс. рублей.