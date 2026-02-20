Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 14:08

Отдых в Африке в 2026 году: сколько стоит, куда поехать, что посмотреть

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Туризм в Африку набирает популярность во всем мире. Интерес россиян к Черному континенту также стремительно растет, отмечают представители отрасли. В какие африканские страны едут отдыхать наши соотечественники, насколько это опасно и дорого — в материале NEWS.ru.

Почему туристы все чаще выбирают Африку

Согласно данным Управления по туризму ООН, в 2025 году туристический поток в Африку вырос на 8%, что стало самым высоким показателем среди всех регионов мира, сказала в беседе с NEWS.ru турэксперт Елизавета Чернова. Она особо выделила Северную Африку, где рост составил 11%.

При этом собеседница подчеркнула, что в абсолютном выражении Африка отстает от других континентов. За год ее посетили 81 млн туристов, тогда как на Ближнем Востоке было зафиксировано почти 100 млн отдыхающих, в Северной и Южной Америке — 218 млн, в Азии — 330 млн.

Какие африканские страны посещают туристы из России

Африканский континент как магнит притягивает туристов из России, сказала в беседе с NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь.

«Базовое направление — это Египет и Тунис, хотя во вторую страну наши туристы из-за ряда ограничений летают не в таких объемах, как раньше. Кроме того, растет поток в Марокко. Эта страна становится точкой притяжения, поскольку она очень красивая, словно из сказок и мультиков, которые мы смотрели, когда были детьми», — пояснила Ансталь.

Туристы на пляже Orange Bay на острове Большой Гифтун в Красном море Туристы на пляже Orange Bay на острове Большой Гифтун в Красном море Фото: Павел Львов/РИА Новости

По ее словам, туристы из России также любят Танзанию, Занзибар, которые предлагают и сафари, и пляжный отдых.

«Не стоит забывать и о Сейшельских островах — красота там неописуемая, просто картинка с заставки на ноутбуке. В числе других возможных африканских направлений — ЮАР, Маврикий и Руанда», — сказала Ансталь.

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян подтвердил NEWS.ru, что растет популярность пляжных туров и сафари в Африку, в частности в Кению и Танзанию.

По его словам, потенциал некоторых африканских государств, например Намибии, до сих пор не раскрыт. Эксперт назвал ее мегаинтересной страной.

Сколько стоит отдых в Африке

Средний ценник поездки в одну из африканских стран составляет 200–250 тысяч рублей на недельный отдых для двух человек, сказала Ансталь.

«В Египте можно найти варианты подешевле — 140–150 тысяч за семь ночей на двоих. Это будет не ужасный, а вполне достойный отель. В Марокко все несколько иначе: там, как правило, нет программы „все включено“. Мы чаще всего рассматриваем отдых с завтраками. Эта страна буквально создана для того, чтобы ее изучать, ходить, гулять, прикасаться к истории, пробовать местную кухню. Я бы сказала, что там распространен другой формат отдыха, более европейский. Поэтому цены могут варьироваться. Но за неделю проживания придется отдать не менее 180 тысяч рублей», — пояснила эксперт.

Местные жители на улице острова Занзибар Местные жители на улице острова Занзибар Фото: Михаил Алаеддин/РИА Новости

Стоимость туров в Танзанию и Занзибар, как правило, выше. По данным Ансталь, за неделю отдыха на двоих нужно заплатить порядка 300 тысяч рублей.

«Сейшелы и Маврикий — отнюдь не бюджетный вариант отдыха. Допустим, Маврикий на 10 ночей будет стоить не менее 400 тысяч рублей. Сейшельские острова находятся в ценовой категории Мальдив, порой от цен волосы дыбом встают», — заключила собеседница.

Мкртчян уточнил, что в Африке дорого стоит проживание в лоджах — небольших отелях, расположенных в живописнейших уголках. По словам эксперта, за сутки придется заплатить $2–3 тысячи.

«Можно жить в отеле „две звезды“ за $20. Главное, из чего складывается стоимость тура, — авиабилет. Перелет из Москвы в среднем стоит 80–100 тысяч рублей, дешевле найти сложнее», — сообщил Мкртчян.

Какие африканские страны не стоит посещать

На Африканском континенте есть как опасные, так и безопасные государства, отметила Ансталь.

«Египет и Тунис адаптированы для туристов, там относительно надежно выстроена система безопасности. Также неплохо обстоят дела в Танзании, Руанде и на Маврикии. Точно не нужно посещать Судан, Ливию и Сомали. На мой взгляд, не стоит рассматривать эти страны, если вы хотите спокойно отдохнуть. При поездке в ЮАР я бы посоветовала проявлять осторожность. В этой стране высокий уровень уличной преступности — в первую очередь орудуют карманники», — подчеркнула тревел-блогер.

Мкртчян в разговоре с NEWS.ru также порекомендовал внимательно подходить к выбору места отдыха. «Ехать в Конго, Эритрею или Зимбабве опасно, а в Уганду или Кению — не особо. Африка очень неоднородна», — сказал он.

Отдых в Кении Отдых в Кении Фото: Xie Jianfei/XinHua/Global Look Press

Ансталь напомнила, что перед поездкой в африканские страны следует обязательно проверить наличие всех необходимых прививок, в частности от желтой лихорадки и малярии. По ее словам, в большинство государств Африканского континента нет прямых рейсов, поэтому придется делать пересадки.

Тревел-блогер также отметила, что для поездок во многие африканские страны россиянам не нужна виза либо потребуется электронная, которая достаточно легко оформляется.

Эксперт посоветовала не забывать о сезонности. «Нам кажется, что в Африке всегда тепло, светит солнышко. Но это не так, здесь есть свои сезоны, нельзя прогадать с погодой», — добавила Ансталь.

Читайте также:

«Вокруг нищета, жители — ленивцы»: что россияне пишут об отдыхе в ЮАР

Раннее бронирование — 2026 — все секреты и акции, как купить дешевый тур

Холодно, но выгодно. Куда поехать на отдых за рубеж в марте, как сэкономить

туризм
отдых
туры
Африка
ЮАР
путешествия
Михаил Прибыловский
М. Прибыловский
