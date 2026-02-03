Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 16:42

Раскрыт реальный размер скидок на летний отдых-2026

FUN & SUN: экономия при раннем бронировании туров может составить до 50% и более

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приобретая тур на лето 2026 года по акции раннего бронирования, можно сэкономить от 10% до 75% его стоимости, в зависимости от выбранного направления, сообщили NEWS.ru в пресс-службе туроператора FUN & SUN. Максимальные скидки предлагают отели Турции и Мальдив, отметили там.

Скидки на размещение в отелях Турции достигают 50%, отели Египта — 25%. По отелям Краснодарского края и Абхазии экономия составит 10% — 20%. Некоторые отели Мальдив летом предлагают спецпредложения до 75%, в среднем около 40% на проживание, — сообщил туроператор.

Там пояснили, что значительная экономия формируется за счет нескольких факторов. Во-первых, отели предоставляют туроператорам специальные контрактные тарифы на ранние продажи. Во-вторых, цена пакета фиксируется на момент покупки, что страхует от будущего повышения стоимости. Наконец, более раннее планирование позволяет туроператорам заблаговременно выкупать авиабилеты и комплектовать туры на более выгодных условиях, что также положительно влияет на итоговую цену для туриста.

Ранее сообщалось, что российские туристы массово бронируют летний отдых на 2026 год, спрос на зарубежные направления в рамках акций раннего бронирования увеличился в пять раз. Лидерами стали Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Так, продажи туров в Турцию выросли в три раза, в Египет — в восемь раз, интерес к ОАЭ увеличился на 66%.

туры
туроператоры
скидки
акции
экономия
Наталья Петрова
Н. Петрова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киеве положили глаз на территории России
В Европе оценили последствия отказа от российского газа
Задержанному по делу об убийстве мальчика в Петербурге предъявили обвинения
Стало известно, куда исчезла жена Мерзликина после развода с ним
Раскрыты подробности гибели похищенного в Петербурге мальчика
Удар дрона ВСУ по гражданской машине попал на видео
В Германии ответили, почему Европа боится поражения Украины в конфликте
Первого замглавы Сергиева Посада задержали по делу о коррупции
Стало известно, сколько картофеля допустимо употреблять в сутки
Юрист ответил, что грозит родителям убитого в Санкт-Петербурге мальчика
Имена российских миллиардеров всплыли в документах Эпштейна
Умерла «мама КВН» Светлана Жильцова: что известно, последние дни
В США раскрыли неожиданную связь четы Трампов с Эпштейном
Врач перечислила привычки, опасные для женщин
Прокуратура добилась пересмотра дела экс-чиновника из Краснодара
Ирина Пинчук оказалась под капельницей
Раскрыт реальный размер скидок на летний отдых-2026
Врач рассказала, как вовремя заподозрить скрытую гипертонию
Воронежца оштрафовали на 50 тыс. рублей из-за песни Верки Сердючки
Доцент дал совет, как реагировать на крик начальника
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.