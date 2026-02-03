Раскрыт реальный размер скидок на летний отдых-2026 FUN & SUN: экономия при раннем бронировании туров может составить до 50% и более

Приобретая тур на лето 2026 года по акции раннего бронирования, можно сэкономить от 10% до 75% его стоимости, в зависимости от выбранного направления, сообщили NEWS.ru в пресс-службе туроператора FUN & SUN. Максимальные скидки предлагают отели Турции и Мальдив, отметили там.

Скидки на размещение в отелях Турции достигают 50%, отели Египта — 25%. По отелям Краснодарского края и Абхазии экономия составит 10% — 20%. Некоторые отели Мальдив летом предлагают спецпредложения до 75%, в среднем около 40% на проживание, — сообщил туроператор.

Там пояснили, что значительная экономия формируется за счет нескольких факторов. Во-первых, отели предоставляют туроператорам специальные контрактные тарифы на ранние продажи. Во-вторых, цена пакета фиксируется на момент покупки, что страхует от будущего повышения стоимости. Наконец, более раннее планирование позволяет туроператорам заблаговременно выкупать авиабилеты и комплектовать туры на более выгодных условиях, что также положительно влияет на итоговую цену для туриста.

Ранее сообщалось, что российские туристы массово бронируют летний отдых на 2026 год, спрос на зарубежные направления в рамках акций раннего бронирования увеличился в пять раз. Лидерами стали Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Так, продажи туров в Турцию выросли в три раза, в Египет — в восемь раз, интерес к ОАЭ увеличился на 66%.