24 февраля 2026 в 12:09

«Мы упали на Мюнхен»: Ургант оказался в шаге от авиакатастрофы

Ургант заявил о проблемах со здоровьем и экстренной посадке во время тура

Иван Ургант Иван Ургант Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущий Иван Ургант заявил, что во время недавних гастролей по Европе у него возникли проблемы со здоровьем, а в один из дней его рейс совершил аварийную посадку. На своем YouTube‑канале он отметил, что оба эпизода произошли в достаточно короткий промежуток времени.

По словам шоумена, самолет авиакомпании Air Serbia следовал из Лондона, когда пилот объявил на сербском языке о вынужденной посадке в Мюнхене. Причина пассажирам не сообщалась. После приземления взлетно-посадочная полоса оказалась заполнена пожарными машинами, полицейскими автомобилями и каретами скорой помощи. Как выяснилось позже, в кабине пилотов сработали датчики дыма, что и стало причиной экстренного снижения.

И мы с высоты 10000 метров, я бы сказал, упали на Мюнхен. Прекрасно сели, стюардессы не волновались. Но когда мы приземлились, то увидели, что вся взлетная полоса была заставлена пожарными и полицейскими машинами, автомобилями скорой помощи, — заявил Ургант.

Вторая опасность подстерегла телеведущего уже на земле. У него образовался нарыв на левой руке. Из-за этого он не мог согнуть средний палец.

Ранее Ургант анонсировал гастрольный тур по Северной Америке в апреле. Шоумен посетит Майами, Чикаго, Нью-Йорк и Торонто. Также в его маршрут включены Сиэтл, Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Стоимость билетов на концерты стартует от $95 (7000 рублей).

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возвращении Урганта на ТВ. Представитель Кремля заявил, что ему ничего не известно о подобных обращениях.

