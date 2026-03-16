Врачи объяснили, в каком состоянии находится Лерчек ТАСС: врачи определили, что Лерчек находится в состоянии средней степени тяжести

Работники больницы им. Блохина, в которой блогерше Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) диагностировали рак желудка, определили ее состояние как средней тяжести, сообщает ТАСС. Ранее стало известно, что девушка проходит курс химиотерапии.

Согласно выписному эпикризу, Чекалина находится в состоянии средней тяжести, — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Лерчек потеряла возможность ходить из-за болей от переломов позвонков, вызванных онкологией. Кроме того, по информации канала, у нее возникли проблемы со зрением. По информации SHOT, в ближайшее время Лерчек предстоит пройти пять сеансов лучевой терапии, первый из которых запланирован на понедельник, 16 марта.

Как предположил врач-онколог Евгений Черемушкин, зрительная функция блогерши могла пострадать из-за химиотерапии или вследствие поражения мозговой ткани метастазами. Однако из-за отсутствия детализированной информации о состоянии Лерчек «можно просто высказывать версии».