16 марта 2026 в 12:26

Стали известны новые детали тяжелого состояния Лерчек на фоне онкологии

SHOT: у Лерчек на фоне онкологии сломались позвонки и кости черепа

Лерчек (Валерия Чекалина) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Telegram-канал SHOT сообщает, что блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) утратила способность передвигаться из-за сильных болей, вызванных переломами позвонков на фоне онкологического заболевания. По информации авторов, у нее также диагностированы повреждения костей свода черепа и прогрессирующее метастазирование.

Источники канала утверждают, что состояние Чекалиной оценивается как крайне тяжелое. Авторы пишут, что, помимо проблем с опорно-двигательным аппаратом, у блогера перестал видеть один глаз. По информации SHOT, в ближайшее время Лерчек предстоит пройти пять сеансов лучевой терапии, первый из которых запланирован на понедельник, 16 марта.

Как пишут авторы, на фоне резкого ухудшения здоровья защита блогера обратилась в суд с соответствующим ходатайством. Канал утверждает, что адвокаты Лерчек просят приостановить рассмотрение уголовного дела в отношении их подзащитной до момента ее полного выздоровления.

Ранее муж блогера Артем Чекалин рассказал, что детям уже сообщили о болезни их матери. Он отметил, что в настоящее время 10-летние двойняшки и трехлетний сын проживают с ним.

