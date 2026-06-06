ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 июня 2026 в 08:05

В Кремле раскрыли ожидания от отношений с КНР на 100 лет вперед

Песков: Москва надеется, что Россия и Китай будут сотрудничать долгие столетия

Российские туристы у мемориала «Бронзовые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира» в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) Российские туристы у мемориала «Бронзовые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира» в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) Фото: Инна Мухина / РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Москва надеется, что Россия и Китай будут развивать отношения между государствами еще долгие столетия, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также обратил внимание на многопрофильность сотрудничества двух стран, передает Центральное телевидение Китая.

Мы надеемся, что еще долгие годы, десятилетия и столетия мы будем вместе идти по этому пути, — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у него без преувеличения сложились доверительные отношения с китайским лидером Си Цзиньпином. Он обратился к иностранному коллеге как к «старому другу».

До этого российский лидер отметил, что Москва и Пекин развивают дружеские отношения не против других стран, а исходя из собственных национальных интересов. Он рассказал, что Россия не делала разворота в сторону Азии, отношения партнерства между странами складывались долгое время.

Также верхняя палата парламента начала работу по реализации договоренностей Путина и Си Цзиньпина. По словам председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Денисова, спикер Совфеда Валентина Матвиенко указала на необходимость подставить «парламентское плечо» под выполнение соглашений.

Россия
Китай
Дмитрий Песков
Власть
КНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крупное возгорание начали тушить пожарные на НПЗ в Тюмени
Власти посчитали урон после налета дронов ВСУ на российский регион
Лавров дал русскоязычным гражданам на Украине одно обещание
Пожар вспыхнул в Ленобласти после массированной атаки БПЛА
Четыре человека свалились в реку из маломерного судна в российском регионе
Власти раскрыли детали беспрецедентной атаки ВСУ на Ленобласть
Россиянку вернут из Мексики на родину после двух лет поисков
В НАТО решили подготовить новый пакет военной помощи Украине
Двух рабочих завалило грунтом во время земляных работ в Набережных Челнах
«Розовые очки»: Песков оценил роль США в завершении украинского кризиса
Володин обозначил, чем Госдума займется в ближайшее время
В Тульской области отразили массированный налет украинских дронов
Экс-разведчик раскрыл истинное отношение США к Украине
«Хотят играть в войну»: в Европе захотели лишить страны Балтии защиты НАТО
ВСУ четверо суток блуждали по дороге в ДНР
Более 130 «птичек» ВСУ сбили в Брянской области за ночь
В Кремле раскрыли ожидания от отношений с КНР на 100 лет вперед
Песков сравнил развитие отношений с США с аргентинским танцем
Ликвидация резервов ВСУ и бои у Каховской ГЭС: новости СВО на утро 6 июня
Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке ВСУ
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.