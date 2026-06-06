В Кремле раскрыли ожидания от отношений с КНР на 100 лет вперед

В Кремле раскрыли ожидания от отношений с КНР на 100 лет вперед Песков: Москва надеется, что Россия и Китай будут сотрудничать долгие столетия

Москва надеется, что Россия и Китай будут развивать отношения между государствами еще долгие столетия, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также обратил внимание на многопрофильность сотрудничества двух стран, передает Центральное телевидение Китая.

Мы надеемся, что еще долгие годы, десятилетия и столетия мы будем вместе идти по этому пути, — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у него без преувеличения сложились доверительные отношения с китайским лидером Си Цзиньпином. Он обратился к иностранному коллеге как к «старому другу».

До этого российский лидер отметил, что Москва и Пекин развивают дружеские отношения не против других стран, а исходя из собственных национальных интересов. Он рассказал, что Россия не делала разворота в сторону Азии, отношения партнерства между странами складывались долгое время.

Также верхняя палата парламента начала работу по реализации договоренностей Путина и Си Цзиньпина. По словам председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Денисова, спикер Совфеда Валентина Матвиенко указала на необходимость подставить «парламентское плечо» под выполнение соглашений.