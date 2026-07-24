«Разозлили папочку»: в РФПИ дали оценку новому шагу Трампа против Евросоюза Дмитриев: ЕС поплатится новыми пошлинами из-за того, что разозлил Трампа

Страны Евросоюза заплатят высокую цену за штрафы, наложенные на американские технологические компании, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своих социальных сетях. По его словам, ответом станут новые импортные пошлины со стороны президента США Дональда Трампа.

Вассалы ЕС рассердили своего «папочку» и получат таможенные рестрикции за наложение штрафов на американские цифровые компании. Теперь вассалам придется отменить штрафы, извиниться и поблагодарить своего «папочку» за дополнительные пошлины, — написал Дмитриев.

Поводом для комментария стал пост Трампа в Truth Social, где он пригрозил ввести значительные тарифы на товары из ЕС. Он потребовал отменить штрафы против американских цифровых корпораций, назвав действия европейцев незаконными и неэтичными.

Ранее американский лидер писал, что Евросоюз без каких-либо причин выписал Apple штраф в размере $15 млрд (1,29 трлн рублей), Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) — $3 млрд (258 млрд рублей), Amazon — $2,5 млрд (215 млрд рублей). При этом общая сумма штрафов IT-компаний достигла $18 млрд (1,548 трлн рублей).