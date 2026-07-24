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24 июля 2026 в 19:43

Трамп отверг слухи о поставках оружия из России и Китая в Иран

Трамп: Россия и Китай не оказывают военную поддержку Ирану

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
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Россия и Китай не оказывают военную поддержку Ирану, написал в своем аккаунте на платформе Truth Social президент США Дональд Трамп. По его мнению, это не отвечает их интересам.

Хозяин Белого дома раскрыл, что председатель КНР Си Цзиньпин лично уверил его в том, что не согласится передавать или продавать вооружения Ирану. По его словам, это решение касается и китайских компаний.

Схожим образом президент [России Владимир] Путин, несмотря на ужасный конфликт на Украине, заявил мне, что не продавал бы вооружения Ирану, и отношения [между российским и американским лидерами] сохраняются, как и с <…> [Владимиром] Зеленским, — заявил Трамп.

Президент США добавил, что продает оружие НАТО, а не лично Украине. С его слов, Путин знает об этом. Трамп при этом добавил, что не имеет понятия, как в Альянсе распределяют вооружения.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что Штаты делятся с Киевом разведданными для использования на поле боя. По его мнению, США также продолжают накачивать Украину вооружениями.

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Россия
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Дональд Трамп
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