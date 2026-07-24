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24 июля 2026 в 11:27

В МИД России раскрыли, кто накачивает Украину разведданными и оружием

Лавров: США накачивают Украину разведданными и вооружениями

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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США делятся с Украиной разведданными для использования на поле боя, заявил в беседе с журналистами министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, которые приводит РИА Новости, Штаты также продолжают накачивать Киев вооружениями.

И в значительной степени частью этой поддержки Зеленского является американская помощь. И не только в связи с тем, что они продают оружие Евросоюзу, а Евросоюз потом направляет его Украине, но еще и тем, что американцы предоставляют разведывательные данные, Starlink работает, технологии высокие, которые необходимо уметь применять на поле боя, тоже там неслучайно оказываются, — заявил Лавров.

Он напомнил, что украинская армия использует беспилотники, чтобы подорвать стабильность России. По его словам, дроны бьют по мирным жителям и гражданским целям.

Ранее Лавров назвал отторжение Киевом американского плана по урегулированию конфликта презрительным и высокомерным. По словам главы российского МИД, такая реакция возникает в связи с большими поставками вооружения и БПЛА на Украину.

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