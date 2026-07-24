Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 11:24

«Презрительное отторжение»: Лавров разнес позицию Украины по плану США

Лавров счел отказ Украины от плана США высокомерным и презрительным

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Отторжение Киевом американского плана по урегулированию конфликта является высокомерным и презрительным, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции 24 июля по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств — членов ШОС. Как передает ТАСС, сейчас Киев продолжают накачивать различными вооружениями.

Вот такое высокомерное, даже так сказать, презрительное отторжение американского предложения происходит не в малой степени, потому что Зеленского накачивают оружием, ему в огромных количествах доставляют дроны, которыми он пытается подорвать стабильность Российской Федерации, атакуя мирных граждан и гражданские цели, — заявил дипломат.

Ранее Лавров подчеркнул, что итогом встречи России и США в Анкоридже стали согласованные и компромиссные позиции. Он заявил, что американская сторона заверяла Москву в готовности президента Украины Владимира Зеленского предпринять необходимые шаги для урегулирования ситуации. Лавров отметил, что США не смогли выполнить эти договоренности.

Кроме того, министр иностранных дел России напомнил о готовности Москвы завершить конфликт на Украине с помощью политико-дипломатических средств. Глава МИД подчеркнул, что Россия сохраняет приверженность предложениям, которые президент США Дональд Трамп выдвинул на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Анкоридже.

Власть
Россия
Украина
США
Сергей Лавров
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шесть человек погибли при ракетной атаке на предприятие в Кирове
МакSим госпитализировали после трагического события в ее семье
Пьяный мужчина за рулем иномарки сбил подростков на питбайке
Захарова жестко ответила Маску после слов о российских войсках
Жителей трех парадных эвакуировали на Олеко Дундича в Петербурге
В Братске опровергли слухи о гашении вечного огня
«Точно не поддержу»: Дворкович высказался о кандидате на пост главы FIDE
Мать и отчим насиловали четверых детей: подробности дела из Нижней Салды
В Петербурге обнаружили схему выдачи поддельных патентов для мигрантов
Россиянам назвали профессии, в которых быстрее всего растут зарплаты
Диетолог предупредила, кому опасно есть дыню
Обстановка в Крыму 24 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
Невролог назвал факторы, способствующие развитию инсульта
Китай ответил на санкции Евросоюза
Минобороны Испании показало кадры масштабных пожаров в Мадриде
«У меня истерика»: Пригожин о запрете песен Паулса в Латвии
Жена и дочь известного политика утонули при попытке спасти ребенка
В Минобороны России рассказали об ударах по украинским портам
Кинолог раскрыл, способна ли собака одинаково любить всех членов семьи
Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Ленобласть
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.