«Презрительное отторжение»: Лавров разнес позицию Украины по плану США

Отторжение Киевом американского плана по урегулированию конфликта является высокомерным и презрительным, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции 24 июля по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств — членов ШОС. Как передает ТАСС, сейчас Киев продолжают накачивать различными вооружениями.

Вот такое высокомерное, даже так сказать, презрительное отторжение американского предложения происходит не в малой степени, потому что Зеленского накачивают оружием, ему в огромных количествах доставляют дроны, которыми он пытается подорвать стабильность Российской Федерации, атакуя мирных граждан и гражданские цели, — заявил дипломат.

Ранее Лавров подчеркнул, что итогом встречи России и США в Анкоридже стали согласованные и компромиссные позиции. Он заявил, что американская сторона заверяла Москву в готовности президента Украины Владимира Зеленского предпринять необходимые шаги для урегулирования ситуации. Лавров отметил, что США не смогли выполнить эти договоренности.

Кроме того, министр иностранных дел России напомнил о готовности Москвы завершить конфликт на Украине с помощью политико-дипломатических средств. Глава МИД подчеркнул, что Россия сохраняет приверженность предложениям, которые президент США Дональд Трамп выдвинул на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Анкоридже.