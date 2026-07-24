Лавров напомнил, кто сорвал анкориджские договоренности

Итогом встречи России и США в Анкоридже стали согласованные и компромиссные позиции, напомнил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По словам главы российского МИД, которые приводит ТАСС, американская сторона заверяла Москву, что президент Украины Владимир Зеленский предпримет необходимые шаги для урегулирования ситуации. Лавров отметил, что США не удалось выполнить эти договоренности.

Насчет того, что анкориджские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился, — отметил министр.

Ранее Лавров заявил, что совесть России чиста в вопросе отношения к урегулированию конфликта на Украине. По словам главы российского МИД, Россия готова выполнить все заявленные задачи для достижения урегулирования ситуации. Лавров подчеркнул, что Москва продолжает придерживаться обозначенной позиции по этому вопросу.

Между тем политолог Константин Блохин отметил, что переговоры Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях конференции АСЕАН в Маниле были нужны Москве прежде всего для прояснения позиции Вашингтона. Он уточнил, что встреча продолжалась около 35 минут, за это время стороны успели обменяться мнениями по ключевым вопросам.