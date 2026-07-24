«Надо понять»: Лавров высказался о провале анкориджских договоренностей

Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на заявление госсекретаря США Марко Рубио о провале аляскинских предложений по Украине, призвал уточнить, кто именно потерпел неудачу, сообщает РИА Новости. Министр напомнил, что итогом переговоров в Анкоридже стали взаимоприемлемые и сбалансированные позиции сторон.

Насчет того, что анкориджские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился, — сказал он.

Ранее Рубио на брифинге после переговоров с главой МИД РФ охарактеризовал анкориджскую встречу как неудавшуюся. Американский политик добавил, что для разрешения украинского кризиса необходимы свежие подходы и инициативы.

Кроме того, депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что Вашингтону необходимо сперва пересмотреть свои фундаментальные принципы по украинскому вопросу и лишь затем выдвигать Москве свежие инициативы. Тактическая корректировка без осознания глубинных причин кризиса не даст желаемого эффекта.

До этого президент России Владимир Путин проинформировал, что в ходе саммита на Аляске стороны обсуждали возможные варианты завершения украинского кризиса. Однако, как уточнил глава государства, подписания каких-либо официальных бумаг не состоялось.