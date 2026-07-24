«Пацан сказал — пацан сделал»: Лавров раскрыл взгляд РФ на саммит в Аляске Лавров: совесть России чиста в вопросе урегулирования конфликта на Украине

Совесть России чиста в вопросе по отношению к урегулированию конфликта на Украине, заявил в беседе с журналистами министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его мнению, которое приводит ТАСС, страна готова выполнить все ранее поставленные задачи для достижения мира.

Наша совесть чиста. Знаете, как говорят, слово пацана: пацан сказал — пацан сделал. Мы сказали — мы готовы. Ну с той стороны этот подход модифицирован, судя по цитате [госсекретаря США Марко] Рубио. Но задачи, поставленные президентом [России Владимиром] Путиным в июне 2024 года, как он неоднократно подчеркивал, будут выполнены, — заявил Лавров.

Ранее глава российского МИД напомнил, что США не раз говорили, что президент Украины Владимир Зеленский пойдет на урегулирование конфликта. По мнению дипломата, Штатам не удалось добиться этой цели. Президент Путин прилетел на саммит в Анкоридже с предложениями США. С его слов, Россия была готова пойти на компромисс.

До этого Рубио высказался о провале соглашений, заключенных на Аляске. Он отметил, что нужны новые идеи.