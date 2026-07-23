Лавров обсудил с Рубио варианты завершения конфликта на Украине Лавров заявил Рубио о готовности России завершить конфликт в духе Анкориджа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле заявил о готовности Москвы завершить конфликт на Украине с помощью политико-дипломатических средств, сообщили в пресс-службе ведомства. Дипломат также подчеркнул, что Россия по-прежнему привержена предложениям, которые президент США Дональд Трамп выдвинул на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Анкоридже.

С. В. Лавров вновь подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече президентов В. В. Путина и Д. Трампа в Анкоридже и на которые российский лидер дал согласие, — говорится в сообщении.

Встреча Лаврова и Рубио в Маниле продлилась 35 минут. Беседа проходила на полях мероприятий АСЕАН в Филиппинском международном конференц-центре.

На встрече с Рубио Лавров довел до собеседника информацию о положении дел на ЛБС на Украине. Глава ведомства также призвал госсекретаря США отказаться от дальнейших поставок оружия Киеву. Кроме того, стороны затронули международную повестку, включая обстановку в Персидском заливе.