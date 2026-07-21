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21 июля 2026 в 15:58

Лавров приехал на гала-ужин АСЕАН в Маниле без одного важного атрибута

Захарова: Лавров посетил гала-ужин АСЕАН в Маниле без национальной рубашки

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на гала-ужин министерской встречи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле без национальной рубашки, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, руководитель ведомства был одет в деловой костюм.

Сергей Лавров прибыл на гала-ужин министерской встречи АСЕАН в Маниле от имени главы МИД Филиппин. Традиционные рубашки в этом году не предусмотрены, — отметила Захарова.

По традиции на гала-ужин министры надевают сшитые специально для них рубашки в национальном стиле той страны, которая председательствует в АСЕАН. При этом в 2022 году Лавров уже появлялся на мероприятии в классическом костюме, так как сшитая для него камбоджийская рубашка не подошла ему по размеру.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что Лавров во время визита на Филиппины 21–22 июля проведет ряд двусторонних встреч. Он уточнил, что переговоры состоятся не только в рамках мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

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