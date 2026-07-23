Встреча Лаврова и Рубио в Маниле завершилась спустя 35 минут

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио в Маниле завершилась. Переговоры дипломатов в филиппинской столице продлились 35 минут, передает ТАСС. Встреча проходила на полях мероприятий АСЕАН в Филиппинском международном конференц-центре.

Главы дипведомств вышли из переговорной в 12:31 по местному времени (07:31 мск). Встреча стартовала в 11:54 (06:54 мск) и прошла согласно графику. Результаты переговоров пока неизвестны, но уже сам их факт свидетельствует о сохранении дипломатического диалога между Москвой и Вашингтоном. Ожидается, что после встречи будут сделаны официальные заявления.

Ранее Рубио на 59-й конференции глав МИД стран АСЕАН в Маниле указал, что Соединенные Штаты способны привести украинский конфликт к окончательному и логичному завершению. Он отметил, что Вашингтон рассматривает себя в качестве единственной державы, которая может достигнуть разрешения кризиса.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что США пока не готовы вернуться к решению украинского вопроса. По его словам, сейчас Штаты заняты разрешением конфликта в Персидском заливе, в котором опять наступила фаза деградации.