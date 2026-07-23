Названа неочевидная тема переговоров Лаврова и Рубио Лавров и Рубио приветствовали возобновление контактов между Роскосмосом и NASA

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Маниле приветствовали возобновление контактов между Роскосмосом и NASA, сообщили в МИД РФ. По данным ведомства, американская сторона также поддержала дальнейшие межпарламентские обмены и связи в области культуры.

С .В. Лавров и М. Рубио приветствовали возобновление полноценных контактов между ГК «Роскосмос» и NASA, а также высказались за развитие межпарламентских обменов и связей в области культуры. Внимание было также уделено нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США, — говорится в сообщении.

Встреча Лаврова и Рубио в Маниле продлилась 35 минут. Беседа проходила на полях мероприятий АСЕАН в Филиппинском международном конференц-центре.

Ранее сообщалось, что Лавров на встрече с Рубио довел до него информацию о положении дел на ЛБС на Украине. Глава ведомства также призвал американского коллегу отказаться от дальнейших поставок оружия Киеву. Также стороны затронули международную повестку, включая обстановку в Персидском заливе.