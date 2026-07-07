Названо число погибших от оползня в Китае CCTV: оползень привел к гибели не менее пяти человек в Китае

Не менее пяти человек погибли в результате оползня в провинции Ганьсу на северо-западе КНР, еще 12 находятся под завалами, сообщило CCTV. На месте происшествия развернута работа спасателей, медиков и правоохранительных структур.

Как отмечается, в городе Луннань произошел сход горной породы. Власти организовали эвакуацию людей из опасной зоны и обеспечили их временное размещение.

До этого в результате схода горной породы на территории заброшенного месторождения нефрита и жадеита, расположенного в округе Пхакан штата Качин в Мьянме, погибли пять человек. Еще 15 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали в Монголии. По информации специалистов, очаг залегал на глубине 15 километров. Подземные толчки ощущались в том числе в городе Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

Также стало известно о смещении земной коры на восемь сантиметров после землетрясения в Японии. Максимальная интенсивность подземных толчков была зафиксирована в префектуре Аомори.