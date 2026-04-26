Отголоски мощного землетрясения в Монголии дошли до Китая Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали в Монголии

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали в Монголии, передает Центральное телевидение Китая со ссылкой на пресс-службу китайского сейсмологического центра. По информации специалистов, очаг залегал на глубине 15 километров. Подземные толчки ощущались в том числе в городе Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Ранее на Камчатке было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,5. Согласно данным Камчатского филиала Геофизической службы РАН, в Петропавловске-Камчатском подземные толчки могли ощущаться силой до четырех баллов. Эпицентр находился в 63 километрах от города.

До этого стало известно о смещении земной коры на восемь сантиметров после землетрясения в Японии. Максимальная интенсивность подземных толчков была зафиксирована в префектуре Аомори. Более 171 тыс. жителей префектур Хоккайдо, Аомори, Иватэ, Мияги и Фукусима получили рекомендации эвакуироваться из-за угрозы цунами.