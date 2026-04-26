Отголоски мощного землетрясения в Монголии дошли до Китая

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали в Монголии

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали в Монголии, передает Центральное телевидение Китая со ссылкой на пресс-службу китайского сейсмологического центра. По информации специалистов, очаг залегал на глубине 15 километров. Подземные толчки ощущались в том числе в городе Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Китайский сейсмологический центр официально зафиксировал землетрясение магнитудой 6,0 в Монголии, — говорится в сообщении.

Ранее на Камчатке было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,5. Согласно данным Камчатского филиала Геофизической службы РАН, в Петропавловске-Камчатском подземные толчки могли ощущаться силой до четырех баллов. Эпицентр находился в 63 километрах от города.

До этого стало известно о смещении земной коры на восемь сантиметров после землетрясения в Японии. Максимальная интенсивность подземных толчков была зафиксирована в префектуре Аомори. Более 171 тыс. жителей префектур Хоккайдо, Аомори, Иватэ, Мияги и Фукусима получили рекомендации эвакуироваться из-за угрозы цунами.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подозреваемый в стрельбе в США рассказал, кто был его целью
Названа дата запуска биоспутника для имитации полета к Луне
«Опасная игра»: в МИД России высказались о «ядерной» политике Запада
Володин передал Ким Чен Ыну приветствие от Путина
Москвичам пообещали дождливое и холодное воскресенье
Отголоски мощного землетрясения в Монголии дошли до Китая
Под Вологдой ликвидировали утечку после повреждения трубопровода дроном
Раскрыто, где могли оказаться похищенные из музея в Мариуполе ценности
Лерчек подала в суд на известного стилиста
Володин встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне
«10 000 рублей за ночь»: вице-президент РСТ о ценах на туры за рубеж, по РФ
Налет БПЛА на Севастополь, прорыв армии РФ: новости СВО к утру 26 апреля
Водитель внедорожника разбился насмерть, влетев в грузовик под Читой
Пресс-секретарь Трампа сделала пугающее заявление перед стрельбой
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 26 апреля: инфографика
Появились новые подробности о стрелявшем на приеме с участием Трампа
Белоусов прибыл в гости к одному из главных союзников России
«С облегчением узнал»: Моди высказался о стрельбе с участием Трампа
Силы ПВО сбили более 200 БПЛА над Россией за ночь
Превратили укрепления ВСУ в пепел: успехи ВС РФ к утру 26 апреля
Дальше
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

