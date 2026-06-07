Российская армия улучшила свое положение на севере ДНР Марочко: ВС России за неделю укрепили тактическое положение у Святогорска

Российские войска укрепили тактическое положение севернее Святогорска Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Министерство обороны Российской Федерации эти сведения не комментировало.

Мнение военного эксперта совпадает с информацией, которую ранее представил глава региона Денис Пушилин. Он заявил, что российские войска продолжают наступление на север ДНР в направлении Святогорска и близлежащего села Богородичного. Помимо этого, ожесточенные бои идут на Краснолиманском направлении, активные боевые действия ведутся в Татьяновке и Пришибе.

Ранее стало известно, что штурмовые подразделения группировки войск «Север» освободили село Шевченко в Харьковской области. Бойцы выбили последние группы украинских солдат из состава 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Кроме того, командир штурмового взвода 114-го полка 5-й армии группировки «Восток» с позывным Танкист указал, что при обороне села Комсомольское в Запорожской области украинские войска потеряли более роты личного состава. Российские военные также захватили пленных, а среди убитых бойцов ВСУ оказались те, кто пытался оказывать сопротивление.