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07 июня 2026 в 01:51

Российская армия улучшила свое положение на севере ДНР

Марочко: ВС России за неделю укрепили тактическое положение у Святогорска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российские войска укрепили тактическое положение севернее Святогорска Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Министерство обороны Российской Федерации эти сведения не комментировало.

Мнение военного эксперта совпадает с информацией, которую ранее представил глава региона Денис Пушилин. Он заявил, что российские войска продолжают наступление на север ДНР в направлении Святогорска и близлежащего села Богородичного. Помимо этого, ожесточенные бои идут на Краснолиманском направлении, активные боевые действия ведутся в Татьяновке и Пришибе.

Ранее стало известно, что штурмовые подразделения группировки войск «Север» освободили село Шевченко в Харьковской области. Бойцы выбили последние группы украинских солдат из состава 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Кроме того, командир штурмового взвода 114-го полка 5-й армии группировки «Восток» с позывным Танкист указал, что при обороне села Комсомольское в Запорожской области украинские войска потеряли более роты личного состава. Российские военные также захватили пленных, а среди убитых бойцов ВСУ оказались те, кто пытался оказывать сопротивление.

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