Налет БПЛА ВСУ на Сочи ночью 7 июня: что известно, есть ли пострадавшие

Налет БПЛА ВСУ на Сочи ночью 7 июня: что известно, есть ли пострадавшие

В ночь на воскресенье, 7 июня, Вооруженные силы Украины предпринимают попытку атаки на Сочи. Что известно о последствиях налета БПЛА, есть ли пострадавшие?

Что известно об атаке ВСУ на Сочи ночью 7 июня

В Сочи обломки беспилотного летательного аппарата рухнули на дорогу, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«В Хостинском районе Сочи обломки БПЛА упали на проезжую часть», — говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

В результате падения взрывной волной были выбиты стекла в маршрутном автобусе, в котором находились 15 пассажиров. Однако обошлось без пострадавших.

В оперштабе добавили, что жители Сочи и Сириуса сообщили о находке обломков БПЛА. На местах работают оперативные службы.

Минобороны РФ информацию об атаке на Сочи пока не комментировало.

При этом Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что рейс Москва — Сочи развернули из-за угрозы БПЛА, когда он пролетел уже треть пути. В публикации канала говорится, что люди не могут долететь до Краснодарского края больше 12 часов.

«Пассажиры рейса U6-279 Москва — Сочи „Уральских авиалиний“ рассказали, что должны были вылететь еще вчера в 12:35. Отправление переносили трижды, но в итоге борт смог подняться в воздух. Уже в небе его развернули обратно в Домодедово, так как в Сочи в этот момент объявили угрозу атаки БПЛА», — говорится в посте.

По данным Flightradar, самолет развернулся в районе Саранска. Аэропорт Сочи закрывали около 19:00 и 22:00.

Какие еще регионы подверглись атакам ВСУ ночью 7 июня

Посол МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что девочка пострадала при атаке украинского дрона на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского округа. Ребенка госпитализировали в детскую областную клиническую больницу.

По словам Мирошника, у 12-летней пострадавшей диагностированы ранение глаза, а также множественные осколочные ранения предплечья и ног. Бригада скорой помощи оперативно госпитализировала девочку. Сейчас пострадавшая находится в больнице под наблюдением врачей.

В управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР сообщили, что украинские войска за минувшие сутки 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики. Ранения получили семь гражданских лиц, в том числе двое детей.

В результате удара повреждены 14 жилых домов и 11 объектов гражданской инфраструктуры. Также пострадали грузовые и легковые автомобили. По территории республики было выпущено 26 боеприпасов.

«17 фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) зафиксировано <…> за прошедшие сутки. Поступили сведения о ранении семи гражданских лиц, в том числе двоих детей», — уточняется в публикации.

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