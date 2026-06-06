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06 июня 2026 в 14:35

Атака на Ленобласть, удары по Москве: как ВСУ атакуют Россию 6 июня

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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6 июня Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары по российским территориям. По данным Минобороны РФ, в общей сложности были уничтожены 376 украинских беспилотников. В результате воздушной атаки в Ленинградской области пострадало три человека. Вечером вражеские БПЛА ударили по агрофирме в Курской области. Все подробности об атаках ВСУ на территории РФ — в материале NEWS.ru.

Средства ПВО защитили Россию от налета 376 дронов ВСУ

Силы противовоздушной обороны в ночь на 6 июня сбили 376 украинских дронов над разными регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Перехваты и уничтожение беспилотников самолетного типа происходили, в частности, над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской и других областей.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в Минобороны.

Число уничтоженных над Ленобластью БПЛА увеличилось до 141

Количество беспилотников, сбитых в небе над Ленинградской областью, выросло до 141, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, боевая работа продолжается. Обломки дронов упали в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах.

«Над Ленинградской областью сбит 141 БПЛА. Боевая работа продолжается. Зафиксировано падение обломков в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах Ленинградской области», — указал руководитель Ленобласти.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что три человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА. По его словам, их отправили домой после того, как они получили медицинскую помощь.

«Российские ПВО не допустили того, чтобы нацистские дроны причинили городу ущерб. Состояние троих пострадавших оценивается как легкое, врачи выписали их домой. Оперштаб под моим руководством продолжает координировать работу городских служб и помогает взаимодействовать с силовым блоком», — сказал Беглов.

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силы ПВО ликвидировали четыре летевших на Москву беспилотника

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны РФ уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы, написал мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Информация об отражении воздушной атаки, в ходе которой были сбиты четыре дрона, была опубликована в 02:09. Данных о пострадавших или разрушениях на земле не поступало.

До этого, в 00:13 по московскому времени, сообщалось о первом за сутки сбитом над Москвой беспилотнике. Второй силы ПВО ликвидировали в 01:52. Все оперативные службы продолжают работу на местах падения обломков.

Житель Тверской области погиб в результате атаки дронов ВСУ на регион

Житель Тверской области погиб в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль, написал исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев. По его словам, в ночь на субботу, 6 июня, силы ПВО сбили пять украинских БПЛА.

«Над территорией нашего региона за прошедшую ночь уничтожено пять вражеских беспилотников. В результате падения обломков БПЛА на движущийся автомобиль в Ржевском округе погиб водитель — мужчина», — написал Королев.

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Развожаев сообщил о повреждении двух домов при атаке БПЛА на Крым

Два многоквартирных дома получили повреждения в Крыму при атаке беспилотника, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Сбитый украинский БПЛА попал в торец пятиэтажки на проспекте Победы, боевая часть не взорвалась, жителей эвакуировали.

«Сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы. К счастью, беспилотник не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧС, чтобы убрать неразорвавшуюся боевую часть БПЛА со взрывчаткой», — говорится в сообщении.

Трое человек пострадали в результате атаки ВСУ на агрофирму в Курской области

Трое мужчин получили ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ на агрофирму в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он уточнил, что пострадавших доставят в больницу.

«Украинский беспилотник атаковал агрофирму в селе Козыревка. Ранены мужчины в возрасте 68, 61 и 30 лет. У всех многочисленные осколочные ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии», — сообщил Хинштейн.

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