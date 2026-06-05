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05 июня 2026 в 20:43

Названо число пострадавших после атаки ВСУ на агрофирму

Трое человек пострадали в результате атаки ВСУ на агрофирму в Курской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Трое мужчин получили ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ на агрофирму в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн в мессенджере МАКС. Он уточнил, что пострадавших доставят в больницу.

Украинский беспилотник атаковал агрофирму в селе Козыревка. Ранены мужчины в возрасте 68, 61 и 30 лет. У всех многочисленные осколочные ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии, — сообщил Хинштейн.

Также губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинская сторона для достижения целей использует все доступные методы, включая атомный терроризм. Он отметил, что Запорожская атомная электростанция который день подвергается атакам со стороны ВСУ.

Ранее мужчина 55 лет и 64-летняя женщина пострадали при атаке ВСУ на территорию вблизи АЗС во Льгове Курской области. По словам Хинштейна, был поврежден бензовоз.

До этого мужчина и женщина получили осколочные ранения из-за детонации украинского дрона в Белгородской области. Инцидент произошел в селе Ясные Зори.

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Курская область
Александр Хинштейн
ВСУ
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